Prove libere 3: Charles secondo, Carlos quarto

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto il secondo e il quarto tempo nella terza e ultima sessione di prove libere prima delle qualifiche di oggi pomeriggio (16 locali, 22 CET).

53 giri. Lo spagnolo e il monegasco hanno tenuto per l’intero turno le gomme Soft ottenendo come primi riferimenti cronometrici 1’30”748 e 1’31”050. Lo spagnolo si è migliorato in 1’29”296, imitato poco dopo dal compagno di squadra che ha ottenuto 1’29”057. Leclerc dopo un passaggio dai box ha migliorato ulteriormente fino a 1’28”626, imitato da Sainz che ha fermato i cronometri a 1’28”125. Nella seconda parte della sessione su entrambe le SF-23 è stato caricato carburante per girare in configurazione gara, sempre con la stessa mescola di gomme. Nei minuti finali sia Charles che Carlos sono tornati in pista con delle Soft nuove: il monegasco ha ottenuto 1’28”519, poi migliorato fino a 1’27”941, mentre lo spagnolo non è riuscito a migliorarsi. Leclerc ha completato 26 giri, Sainz uno in più.