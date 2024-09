Pronti a una qualifica serratissima

La Scuderia Ferrari HP ha completato senza intoppi il programma del venerdì di prove libere del Gran Premio d’Italia all’Autodromo Nazionale di Monza. La squadra fin dalla prima sessione ha montato su entrambe le SF-24 il pacchetto di aggiornamenti portato a partire da questa gara mettendo in condizione Charles Leclerc e Carlos Sainz di prendere confidenza sia con la vettura nella nuova configurazione così come con il rinnovato asfalto di Monza e i cordoli modificati introdotti in alcune delle curve più iconiche, come la Variante Ascari. Ciò che la giornata odierna ha confermato è che domani in qualifica i valori saranno serrati come se non più del solito e anche i millesimi potranno fare la differenza fra una posizione e l’altra. Pensando alla gara la caratteristica che ha accomunato tutte le vetture nei long run di questo pomeriggio è stato il graining, fenomeno che dovrebbe andare migliorando man mano che l’asfalto appena steso si gommerà.

FP1. Nella prima sessione Carlos e Charles hanno iniziato il lavoro con gomme Medium tenendole in macchina anche dopo la sospensione con bandiera rossa a causa dell’incidente di Andrea Kimi Antonelli alla Parabolica. Nella fase centrale del turno sulle due SF-24 sono stati montati pneumatici Soft con i quali Charles ha fatto segnare il secondo tempo in 1’21”904, mentre Carlos ha fermato i cronometri su un 1’22”126 valido per la quarta posizione. Nel finale su entrambe le vetture è stato caricato carburante per girare in configurazione gara con le gomme Medium di inizio sessione. Charles in totale ha percorso 23 giri, uno in meno del compagno di squadra, per un totale di 47.

FP2. I piloti hanno iniziato anche il secondo turno con gomme Medium prima di passare a pneumatici Soft. Con questa mescola Sainz ha stabilito il suo miglior tempo in 1’20”841, valido alla fine per la terza posizione a 103 millesimi dal primo posto, mentre Leclerc ha ottenuto il quinto riscontro in 1’20”892. Poco dopo la sessione è stata sospesa con bandiera rossa a causa dell’uscita di pista di Kevin Magnussen alla seconda curva di Lesmo e alla ripresa entrambe le Ferrari sono tornate sulle gomme Medium impiegate nelle prime tornate per effettuare un long run. Leclerc nel complesso ha percorso 26 giri, mentre Sainz, che nel finale ha rimontato anche le Soft usate, ne ha completati 27 per un totale di 53.

Sabato. Domani l’ultima sessione di prove libere sarà preziosa per le ultime rifiniture in chiave qualifica e per provare ulteriormente il passo gara. Le vetture scenderanno in pista alle 12.30 CEST, mentre le qualifiche sono in programma alle 17.





Carlos Sainz #55