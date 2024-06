Prove libere 3: Carlos il più veloce, Charles quarto

Carlos Sainz ha ottenuto il miglior tempo nella terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia, mentre Charles Leclerc è stato quarto.

46 giri. Charles e Carlos hanno iniziato il turno con gomme Soft usate e hanno ottenuto rispettivamente 1’22”711 e 1’22”662 al primo tentativo. Lo spagnolo è poi sceso a 1’22”415, mentre Charles è rientrato per delle regolazioni tornando fuori con le stesse gomme. Nella fase centrale del turno i piloti hanno girato in configurazione gara, mentre alla fine hanno montato un treno di gomme Soft nuove per riprovare l’attacco al giro secco. Lo spagnolo ha ottenuto 1’20”912, miglior tempo assoluto, il monegasco 1’21”486. Per entrambi 23 i giri all’attivo. Le qualifiche sono in programma alle 16 locali.