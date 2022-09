Una produttiva giornata al parco

I piloti della Scuderia Ferrari hanno ottenuto i migliori tempi in entrambe le sessioni di prove libere del Gran Premio d’Italia all’Autodromo Nazionale di Monza, in una giornata che è stata in tono minore dopo che nel paddock ieri sera è arrivata la notizia della morte della Regina Elisabetta II d’Inghilterra. In suo onore, a dieci minuti dall’inizio della prima sessione di prove libere, tutte le squadre si sono schierate in pit lane per osservare un minuto di silenzio in memoria della sovrana britannica che è stata ricordata da tutti i team anche con degli sticker commemorativi sulle monoposto.



FP1. Nella prima sessione Charles Leclerc e Carlos Sainz sono stati impegnati su due programmi differenti: entrambi hanno lavorato sulla messa a punto, ma, considerato che Carlos prenderà penalità per la sostituzione della power unit, con lui si è optato per una serie di prove comparative e di valutazione. Charles è stato il più rapido girando in 1’22”410 con gomme Soft, precedendo il compagno di squadra autore del secondo tempo in 1’22”487. Il monegasco ha completato 25 giri, Carlos 23.



FP2. Nella seconda sessione i programmi sono stati più simili. Carlos e Charles hanno iniziato la sessione con gomme Medium ma è stato ancora una volta con le Soft che sono state ottenute le prestazioni migliori. Sainz ha stabilito il tempo di riferimento in 1’21”664, mentre Charles si è fermato a 1’21”857. Entrambi hanno poi cominciato a preparare la gara aumentando il carico di carburante per verificare il comportamento delle gomme. Per lo spagnolo 24 i giri percorsi, uno in più del compagno di squadra.



Analisi e programma. La squadra questa sera preparerà nei dettagli la qualifica di domani che si annuncia come sempre estremamente combattuta. Sarà però un po’ diversa dal solito perché svariati piloti prenderanno penalità e questo potrebbe condizionarne il comportamento in pista. I concorrenti penalizzati potrebbero essere infatti chiamati a dare la scia ai compagni, strategia che qui può fare una differenza decisiva. Le qualifiche sono in programma alle 16 locali, precedute alle 13 dall’ultima sessione di prove libere.

Carlos Sainz #55

Nel complesso è stata una giornata positiva. Dobbiamo ancora analizzare tutti i dati ma in macchina mi sento a mio agio e il pacchetto vettura in questo weekend sembra funzionare piuttosto bene.

C’è ancora del margine per migliorare, specie sul passo, e domani ci concentreremo proprio su questo lavorando soprattutto in configurazione gara.

Charles Leclerc #16

Il feeling con la vettura è buono. Non siamo ancora completamente soddisfatti per quanto riguarda il bilanciamento, ma abbiamo provato diverse soluzioni e direi che sappiamo in quale direzione andare.

Il nostro passo sembra anche meglio di quello da qualifica e quindi se riusciremo a mettere tutto insieme credo che possiamo contare su un buon potenziale per portare a casa un risultato importante in questo weekend.