Quali recap: Pole per Charles a Monza

Cielo sereno, pista asciutto. Temperature: aria 27, pista 42

Q1. I piloti della Scuderia Ferrari aspettano qualche minuto per scendere in pista. Charles ottiene 1’21”280, Carlos 1’21”348. Turno passato, si resta in garage.

Q2. Charles e Carlos escono dai box con gomme Soft usate. Carlos centra 1’20”878, mentre Charles commette un errore e poi ottiene 1’21”208. Anche in questo caso è sufficiente per passare il turno.

Q3. Due treni di gomme nuovi per Charles e Carlos. Il monegasco ottiene 1’20”770, mentre lo spagnolo, che sfrutta la sua scia, fa 1’20”584. Ultimo tentativo: Charles fa 1’20”161, mentre Carlos fa 1’20”429. Charles è in pole nel Gran Premio d’Italia, come nel 2019.