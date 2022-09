Prove libere 2: Carlos davanti, Charles terzo

Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno ottenuto il primo e il terzo tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia all’Autodromo Nazionale di Monza.

47 giri. I due piloti della Scuderia Ferrari hanno iniziato la sessione con gomme Medium con le quali il monegasco ha fermato i cronometri a 1’22”307, mentre Carlos ha ottenuto 1’23”156, scendendo poi a 1’22”483 al secondo tentativo. Dopo una sospensione con bandiera rossa causata dallo stop in pista di Mick Schumacher, Sainz e Leclerc sono tornati in pista con gomme Soft: Carlos ha centrato 1’21”664 – miglior tempo assoluto – mentre Charles si è fermato a 1’21”857. Per lo spagnolo 24 i giri percorsi, uno in più del compagno di squadra.