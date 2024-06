Quali recap: Charles quarto, Carlos quinto

Qualifiche con condizioni di pista particolarmente insidiosa. Aria e pista sono a 21 gradi. Non piove.

Q1. Le due Ferrari escono prudenzialmente con gomme Intermediate ma rientrano subito per delle Soft. Leclerc comincia con 1’33”303, mentre Carlos piazza un 1’32”241, negli stessi secondi in cui il compagno scende a 1’32”126. Si continua a girare: Charles fa 1’13”064, Carlos 1’31”865 e poi 1’31”153. A tre minuti dal termine Kevin Magnussen rimane fermo in mezzo alla pista e innesca una bandiera rossa. Alla ripartenza tutte le macchine vanno in pista con gomme Soft nuove: c’è il tempo per un solo giro e Charles ottiene il secondo tempo in 1’29”143. Carlos è 12° in 1’29”865 e passa il turno insieme al compagno di squadra.

Q2. Rischia di piovere di nuovo. Si spinge con un treno di Soft nuove per entrambi i piloti. Charles ottiene 1’29”934; Carlos 1’29”589, ma entrambi si migliorano in 1’29”247 e 1’29”396 rispettivamente. Leclerc monta Soft usate, Carlos Soft nuove: il monegasco ferma i cronometri a 1’28”361, Sainz a 1’28”265. Entrambi accedono al Q3.

Q3. Tutti i piloti in pista a parte Max Verstappen sono con gomma Soft usata. Al primo tentativo Charles ottiene 1’27”760, Carlos 1’27”832 quindi entrambi rientrano per montare un set nuovo. Nell’unico tentativo a disposizione Leclerc ottiene 1’27”136, quarto tempo; Sainz 1’27”148, quinto.