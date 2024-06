Prove libere 1: Charles quinto, Carlos settimo

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto il quinto e il settimo tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna, a Silverstone.

50 giri. Le due Ferrari sono scese in pista con gomme Medium con le quali Charles ha ottenuto 1’30”637 e Carlos 1’30”814. I due sono poi passati alla mescola Soft con le quali si sono migliorati entrambi. Sainz ha centrato 1’29”357, Leclerc 1’29”418 poi migliorato in 1’29”280. Nel finale Carlos è tornato sulle gomme Medium di inizio sessione, mentre Charles ha tenuto le Soft: entrambi hanno caricato carburante per simulare le condizioni di gara. Nel complesso 25 i giri percorsi per entrambi. La seconda sessione è in programma alle 16 locali (17 CET).