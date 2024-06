Charles: “Fiducioso perché abbiamo chiaro cosa fare”

Charles Leclerc è stato protagonista della conferenza stampa FIA di Silverstone, teatro del GP di Gran Bretagna di questo fine settimana, e il monegasco è sembrato sorpreso alla prima domanda che gli è stata rivolta. Invece che della pista o delle prestazioni della monoposto, gli è stato chiesto della partita a scacchi che ha giocato sull’aereo arrivando in Inghilterra con suo fratello Arthur, che corre in Formula 3. "Non abbiamo la possibilità di giocare spesso, ma ieri lo abbiamo avuto. Di solito vinco io, e invece ieri no, accidenti!", ha confessato. Poi si è tornati ad argomenti più consueti. "Da Barcellona, la sensazione è di stare andando nella giusta direzione", ha detto Charles quando gli è stato chiesto dei progressi con la SF-23. “In Austria il ritmo è stato un po’ migliore rispetto alla prima metà di questa stagione e questo dimostra che abbiamo fatto dei passi avanti. Non dobbiamo lasciarci prendere la mano perché la Red Bull è molto avanti e penso che la pista di Silverstone potrebbe esporre un po' le nostre debolezze e potremmo faticare più rispetto allo scorso anno, ma è chiaro che la nostra situazione è migliorata nelle ultime gare”.

Concentrato su quest'anno. In questo periodo dell'anno, i team iniziano a valutare quando spostare l'attenzione esclusivamente sulla vettura della stagione successiva, ma Leclerc ha spiegato che la Scuderia non è ancora a quel punto. "Siamo ancora concentrati sulla macchina di quest'anno, perché abbiamo alcuni punti deboli che dobbiamo affrontare e quando lo avremo fatto, ne trarremo giovamento anche in chiave 2024", ha rivelato. “Sono fiducioso perché abbiamo un piano molto chiaro e ci sono altri aggiornamenti in arrivo nelle prossime gare, non solo per essere davanti ad Aston Martin e Mercedes, ma anche per tornare a combattere contro la Red Bull il più velocemente possibile.”