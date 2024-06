Gran Premio di Gran Bretagna 2023 di Claudia Ianniciello

Claudia SG Ianniciello è un’illustratrice italiana. Si laurea alla triennale del corso di Architettura di Roma3 e nel frattempo segue il corso d’illustrazione triennale alla Scuola Comics di Roma, terminato nel 2009. Nello stesso anno frequenta il master di Colorazione Digitale. Comincia a lavorare subito come colorista per il mercato americano, per case editrici come IDW Publishing e Image Comics, su titoli come Angel, Star Trek e Teenage Mutant Ninja Turtles. Nel frattempo, continua a disegnare, producendo illustrazioni per privati, enti pubblici e editori minori, quali Editions Ricordi, Polizia di Stato, Ares Film, ALIA, KOF, Ballistic e Truckers Studio. Attualmente lavora come illustratrice freelance copertinista, per la Titan Comics, A Wave Blue World, Zenescope, Valiant Entertainment, Astorina e Panini Comics.