Silverstone: British Racing Evergreen

Gran Premio di Gran Bretagna: numeri e curiosità

1. I Gran Premi di Gran Bretagna cui un monarca britannico ha assistito personalmente in circuito. È accaduto solo nel 1950, alla prima gara della storia della Formula 1, proprio a Silverstone. Sulla tribuna d’onore c’era Re Giorgio VI. Nelle successive edizioni della gara, in circuito si sono visti altri membri della famiglia reale, ma mai più re o regine. La Regina Elisabetta II non ha mai assistito alla corsa.



8. L’età minima per gareggiare in kart in Gran Bretagna. Non ci sono invece limitazioni per quanto riguarda l’inizio dell’attività di guida nella categoria propedeutica per eccellenza. Il Regno Unito è la nazione che ha portato in dote più piloti alla Formula 1, ben 261. Vanta inoltre 307 vittorie, 290 pole position, 251 giri veloci, 725 podi, 20 titoli mondiali Piloti e 33 Costruttori..



1975. L’anno in cui per la prima volta il semaforo – che passava al tempo dalla luce rossa a quella verde, – è stato usato per dare il via a un Gran Premio di Formula 1 invece della bandiera nazionale impiegata di solito. Era proprio al GP di Gran Bretagna disputato a Silverstone, una gara pazza con più di un acquazzone e un gran numero di ritiri. A vincere, dopo la sospensione con bandiera rossa giunta al giro 56 dei 67 previsti, fu Emerson Fittipaldi su McLaren.



38500. Il numero delle persone impiegate in Gran Bretagna nell’industria legata al motorsport. Il fatturato annuo di questo settore, secondo le ultime ricerche datate 2019, ammonta a oltre cinque miliardi di sterline.



351000. Il record di spettatori che nei tre giorni del weekend della gara del 2019 hanno trovato posto all’autodromo di Silverstone. Ci sono ben 28 tribune, e quest’anno gli organizzatori puntano a battere questo primato.

Così in Ferrari 75 anni fa

Nel corso del mese di giugno la Scuderia Ferrari prende parte per la prima volta alla Mille Miglia – che torna a vivere dopo sette anni di sospensione a causa della guerra –, la massacrante corsa con partenza e arrivo a Brescia e giro di boa a Roma, mai così insidiosa dato lo stato ancora pietoso delle strade italiane dopo il conflitto mondiale. Enzo Ferrari iscrive una 125 S a carrozzeria integrale, affidandola al solito Franco Cortese in coppia con Adelmo Marchetti, motorista ma all’evenienza anche meccanico della Casa di Maranello. Purtroppo il cedimento della guarnizione della testata obbliga la Ferrari a un ritiro anticipato nelle vicinanze di Fano. La vittoria arriverà l'anno seguente con la 166 C. Nell’ultima settimana di giugno, dunque, in Ferrari si lavora al ripristino della vettura in vista della gara al Circuito di Varese. Il 29 dello stesso mese si corre: gli avversari sono molti, a cominciare dalla Maserati di Luigi Villoresi, forte di un motore di cilindrata 2 litri, cui si unisce un gran numero di vetture di classe 1.100, capeggiate dalla Stanguellini a telaio tubolare di Vincenzo Auricchio. Al via è proprio quest’ultimo a portarsi al comando, ma Cortese conosce a menadito il tracciato – ci ha già vinto nel 1938 – e riesce a sorpassare Auricchio che, nel tentativo di resistere, esce di strada e finisce contro le balle di paglia. Cortese e la 125 S tagliano il traguardo per primi ancora una volta, Auricchio è secondo, mentre il gradino più basso del podio va a è Francesco Nissotti con un’altra Stanguellini S1100.