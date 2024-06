Prove libere 3: Charles e Carlos quinto e sesto

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto il quinto e il sesto tempo nella terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone.





40 giri. I due hanno girato per tutto il tempo con gomme Soft: Leclerc ha iniziato con il tempo di 1’31”963 poi migliorato in 1’31”696; Sainz ha invece fermato i cronometri a 1’32”001. Nella fase centrale sulle due SF-23 è stato caricato carburante per simulare le condizioni di gara prima di tornare a provare il giro lanciato una volta che la pista si è gommata di più. Charles a quel punto ha ottenuto il quinto tempo in 1’31”022, Carlos il sesto in 1’31”137. Entrambi hanno completato 20 giri.