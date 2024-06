Prove libere 3: Carlos e Charles settimo e decimo

Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno ottenuto il settimo e il decimo tempo nell’ultima sessione di prove libere del Gran premio del Giappone.

52 giri. Le due Ferrari sono andate in pista subito, al pari di molte altre vetture, per compensare il tempo perso nella seconda sessione di ieri, inutile a causa della pioggia. Charles e Carlos hanno iniziato con la Mescola Medium con le quali hanno ottenuto rispettivamente 1’30”559 e 1’30”984. Nella fase centrale del turno hanno caricato carburante per provare in configurazione gara, mentre nel finale hanno montato gomme Soft per simulare la qualifica con le quali hanno ottenuto i rispettivi migliori tempi in 1’30”171 e 1’30”383. Nel complesso Sainz ha percorso 27 giri, Leclerc due di meno.