Gran Premio del Giappone 2023 di Tommaso Bennato

Tommaso Bennato è un illustratore e fumettista di Napoli. Nel 2004 ha frequentato la Scuola Internazionale di Comics a Roma, specializzandosi in fumetto per il mercato estero. Ha lavorato in Giappone per la Tokyo Animation Gakuin e per l’editore Kodansha. Ha collaborato nel mercato statunitense con la Marvel per un racconto illustrato breve dell’Incredibile Hulk. Ma è nell’area Franco-Belga che ha trovato il giusto luogo per esprimere il suo amore per l’illustrazione e lo storytelling. Qui ha lavorato infatti con diversi editori: Clair de Lune, Narratives, Delcourt. E, infine, si è trasferito per quattro anni in Francia dove ha collaborato con lo studio d’arte N.E.M.O 360 come concept artist e video game character designer. Di ritorno in Italia, ha lavorato a un proprio webcomic Inarime scritto con Maria Riccio e pubblicato su Webtoon da Korean Naver Corp. Si è infine unito al gruppo Caronte Studios come art director e designer. Sta al momento lavorando a La Couronne de Verre per l’editore Delcourt.