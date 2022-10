Race recap: Charles terzo, Carlos fuori

In Giappone piove, temperature: aria 19°; asfalto 21°

Partenza. Il via avviene da fermi sulla griglia nonostante la pioggia battente. Charles affianca Max Verstappen in curva 1 ma non riesce a passargli davanti. Nel secondo settore Carlos finisce contro le barriere. La sua gara finisce lì. La direzione gara espone la bandiera rossa. Sono stati completati due giri.

Due ore dopo. Si riparte dietro la Safety Car con gomme Wet.

Giro 7. Si fermano sia Verstappen che Charles per passare a gomme Intermedie. Escono quarto e sesto.

Giro 8. Verstappen supera Mick Schumacher e passa in testa, mentre Charles passa Guanyu Zhou e sale quarto.

Giro 9. Charles supera Mick ed è secondo.

Giro 12. Charles inizia a faticare con le sue gomme e Verstappen allunga.

Giro 18. Sergio Perez raggiunge Charles che si difende con i denti.

Giro 28. Verstappen vince davanti a Charles e Sergio Perez ma il monegasco nel finale taglia la chicane e viene penalizzato di cinque secondi scivolando al terzo posto.