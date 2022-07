Prove libere 3: Carlos e Charles secondo e terzo

Carlos Sainz e Charles Lecerc hanno ottenuto il secondo e il terzo tempo nella terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia a Le Castellet.

32 giri. Carlos e Charles hanno iniziato il lavoro con due mescole di gomma diverse, Soft per lo spagnolo e Hard per il monegasco, anche considerando che Sainz sarà costretto a prendere il via dal fondo dello schieramento dopo la sostituzione della power unit. Carlos ha fermato i cronometri a 1’33”217, mentre Charles ha ottenuto 1’34”233. Rientrati ai box, i piloti sono tornati in pista ottenendo i rispettivi migliori tempi: 1’32”909 per Leclerc, 1’33”172 per Sainz. Dopo due giri di raffreddamento i due sono ripartiti con Carlos che ha stabilito 1’32”626 mentre Charles non si è migliorato arrivando a 1’32”931. Nel complesso i due hanno completato 32 giri, 13 con lko spagnolo, 19 con il monegasco.