Prove libere 1: Charles davanti a tutti, Carlos terzo

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto il primo e il terzo tempo nella sessione di prove libere inaugurale del Gran Premio di Francia, al Circuit Paul Ricard di Le Castellet.

42 giri. Sia Charles che Carlos hanno lavorato sulla messa a punto iniziato il turno con gomme Soft con le quali hanno stabilito i primi tempi di riferimento in 1’35”821 e 1’36”042. Poco dopo Sainz ha montato un treno di gomme Soft nuove con le quali ha ottenuto 1’34”268. A metà sessione Charles lo ha imitato scendendo prima a 1’34”104 e poi a 1’33”930. Nel finale è stato aumentato il carico di carburante per girare in configurazione gara. Il monegasco ha completato 22 giri, due in più del compagno di squadra. La seconda sessione di libere è in programma alle ore 17.