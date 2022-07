A Le Castellet per una gara caldissima

Gran Premio di Francia: numeri e curiosità

4. I pit stop effettuati da Michael Schumacher nel vittorioso Gran Premio di Francia 2004. Il pilota della Ferrari in qualifica viene battuto da Fernando Alonso con la Renault. Alla partenza lo spagnolo si conferma in prima posizione, mentre Schumacher, nonostante abbia un passo migliore, non riesce a superarlo a causa del gap aerodinamico che affligge la F2002 ogni qualvolta si avvicina alla vettura di Alonso. Al muretto si cambia dunque strategia: invece delle tre soste previste si opta per quattro più brevi – al tempo c’erano ancora i rifornimenti di carburante – chiedendo al pilota di spingere al massimo costantemente. Così facendo Michael riesce ad avere strada libera e, forte del proprio straordinario passo, si aggiudica il Gran Premio e compie un passo decisivo verso il titolo che arriverà poco meno di due mesi più tardi in Belgio..



12. I centilitri di capacità di una coppa di champagne standard, una delle bevande simbolo della Francia nel mondo. La bottiglia da 75 centilitri nella tradizione viene infatti divisa in sei bicchieri da 12 ciascuno. Narra la leggenda che la prima apparizione del vino frizzante nella vita dei piloti alle corse fu del tutto casuale e avvenne al Gran Premio di Francia 1923, a Tours, quando all’assetato vincitore Henry Segrave, britannico completamente astemio, non si trovò di meglio da dar da bere che una coppa di champagne… Le bollicine hanno accompagnato il Mondiale di Formula 1 fin dal 1950, quando al vincitore del GP di Francia, Juan Manuel Fangio, venne regalata una Jéroboam, ovvero una doppia Magnum da tre litri. Anche lo spruzzare champagne dal podio è un’usanza nata per caso: alla 24 Ore di Le Mans del 1966 lo svizzero Jo Siffert venne premiato con una bottiglia di champagne lasciata troppo tempo al sole. Ciò fece sì che, appena sgabbiato, il tappo saltasse in aria bagnando piloti e pubblico. La cosa non passò inosservata allo statunitense Dan Gurney che l’anno seguente al termine della classica gara di durata francese spruzzò deliberatamente il vino su colleghi e folla. Per quanto riguarda la Formula 1 Jackie Stewart rivendica il fatto di essere stato il primo a regalare una doccia di champagne a chi era sotto il podio, proprio nel 1967. Dal 2021 lo champagne in Formula 1 è stato sostituito dalle bollicine italiane del Trento Doc.



17. Il numero di piste che hanno ospitato il GP di Francia a partire dal 1906. La prima edizione venne disputata a Le Mans, che poi sarebbe diventata uno dei templi dell’endurance e avrebbe ospitato il Mondiale di Formula 1 solo una volta, nel 1967. L’attuale sede, il Paul Ricard a Le Castellet, quest’anno eguaglierà Magny-Cours – che ha ospitato la gara dal 1991 al 2008 – a quota 18 edizioni (la prima nel 1971), un record. Al terzo posto con 15 gare – delle quali 11 valide per il Mondiale di Formula 1 – troviamo Reims, al quarto Montlhéry, il primo autodromo permanente di Francia, con nove edizioni.



23. Il numero medio di sorpassi del Gran Premio di Francia. L’edizione con più cambi di posizione, con ben 52, è stata quella dello scorso anno, a Le Castellet, vinta da Max Verstappen. Quella con meno emozioni, solo due sorpassi, è comunque legata a una delle pagine più belle scritte dalla Scuderia Ferrari in Formula 1: la vittoria matematica del titolo da parte di Michael Schumacher nel 2002. Uno dei due sorpassi lo effettuò proprio il campione tedesco che approfittò di un errore di Kimi Räikkönen – scivolato sull’olio lasciato dalla Toyota di Olivier Panis – per prendere il comando e chiudere i giochi per il titolo addirittura nel mese di luglio.



320. Il numero delle baguette mangiate in Francia ogni secondo. Nel paese sono attive oltre 35.000 panetterie che sfornano anche i croissant e i pain au chocolat che un francese su due consuma almeno quattro volte la settimana.

Così in Ferrari 75 anni fa

Il mese di luglio è molto intenso per la Scuderia. Dopo la vittoria a Forlì la squadra torna in gara domenica 13 luglio per il Circuito di Parma. La Ferrari schiera due vetture, la 125 S Competizione con parafanghi e impianto elettrico per Tazio Nuvolari e una 125 S per Franco Cortese. Al via la vettura di Nuvolari rimane ferma con un problema al motore. L’asso italiano comunque non si perde d’animo e, risolta la panne, si lancia all’inseguimento degli avversari. Recupera terreno giro dopo giro e conclude per primo precedendo in classifica proprio Cortese per una splendida doppietta, la prima della storia. A fine corsa il campione italiano è stremato e si muove solamente sorretto dai meccanici. Una settimana più tardi la squadra torna in pista al Circuito delle Cascine di Firenze. Ai giardini pubblici all’interno del quale il circuito è ricavato domenica 18 luglio ci sono quasi centomila persone. Non c’è Nuvolari che non ha ancora recuperato le fatiche di Parma così sulla sua vettura sale Cortese. Sulla 125 S si presenta invece al via Ferdinando Righetti. È proprio lui a concludere terzo sul podio, mentre il compagno di squadra è costretto al ritiro per problemi alla distribuzione: vince Felice Bonetto su una Delage davanti a Vincenzo Auricchio con la Stanguellini.