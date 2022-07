Race recap: Carlos da 19° a quinto. Charles ritirato

Meteo: sereno, asciutto. Temperature: aria 31°, asfalto 54°.





Partenza. Charles tiene la tetsa, mentre Carlos passa sul rettilineo dl traguardo al termine del primo giro 17°.





Giro 3. Al giro di un sorpasso al giro Carlos supera Valtteri Bottas, Pierre <gasly, Mick Schumacher e Alexander Albon risalendo fino al 13° posto.





Giro 9. Charles precede di pochissimo Max Verstappen, mentre Carlos supera Kevin Magnussen per salire 12°.





Giro 12. Carlo supera Sebastian Vettel e sale 11°, e al giro dopo si sbarazza anche di Lance Stroll per entrare in zona punti.





Giro 16. Verstappen si ferma al box per cambiare le gomme e passare ad Hard. Rientra settimo.





Giro 17. Sainz supera Ricciardo e sale nono.





Giro 18. Charles esce di pista in curva 11. La sua gara finisce qui. Entra la Safety Car. Carlos si ferma per passare a gomme Medium ed è in ottava posizione.





Giro 21. Si riparte e Carlos sale al settimo posto superando Lando Norris.





Giro 22. Sainz supera Fernando Alonso e sale in quinta posizione.





Giro 23. Cinque secondi di penalità per unsafe release.





Giro 30. Carlos infila George Russell all’esterno a Signes per salire in quarta posizione.





Giro 42. Clamoroso sorpasso di Sainz su Perez che sale al terzo posto.





Giro 43. Carlos si ferma per un nuovo treno di Medium. Rientra nono e al giro successivo supera Esteban Ocon e Ricciardo. Due giri dopo supera Norris e sale sesto.





Giro 48. Carlos supera anche Fernando Alonso e sale al quinto posto.





Finale. Vince Verstappen davanti a Lewis Hamilton, Russell, Perez e Sainz.