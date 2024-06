Prove libere 1: Charles primo, Carlos terzo

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto il primo e il terzo tempo nella sessione inaugurale di prove libere del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna a Imola.

55 giri. Carlos e Charles sono scesi in pista con gomme Hard con le quali hanno ottenuto rispettivamente 1’18”269 e 1’18”472 prima che la sessione fosse sospesa per l’arresto in pista della Williams di Alex Albon. Alla ripresa del turno le due Ferrari sono entrate in pista con gomme Soft con le quali Leclerc e Sainz hanno ottenuto i tempi di riferimento in 1’16”990 e 1’17”120. Il monegasco ha completato in tutto 30 giri, cinque più del compagno di squadra.