Mirco Pierfederici (Senigallia, 1982) è un illustratore e un direttore artistico. Ha realizzato pagine e copertine per Marvel (Wolverine, Tron, X-men, Marvel Zombie), DC (Starfire), IDW (Doctor Who, Angel) e Sergio Bonelli Editore (Dylan Dog e Morgan Lost). Negli ultimi anni, ha lavorato come concept artist e direttore artistico in diverse produzioni nel campo dei videogiochi, dei giochi da tavolo e dell'animazione. Come direttore artistico di Kids & Legends, è stato premiato durante Lucca Comics & Games 2021. Attualmente lavora come visual designer per Ravenous Devils (Steam, Ps4/5, Xbox, Switch) e Railgods of Hysterra.