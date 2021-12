Un venerdì difficile da interpretare

È stato un venerdì lineare soltanto sulla carta – Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ripetuto in FP2 i piazzamenti (ottavo e nono posto) di FP1 – per la Scuderia Ferrari Mission Winnow la prima giornata del Gran Premio di Abu Dhabi. Sul nuovo, decisamente più rapido (il tempo sul giro è abbassato di una decina di secondi) tracciato di Yas Marina, come sempre accade, la pista si è andata velocizzando moltissimo sia per l’abbassamento delle temperature che per il grip che aumentava man mano che la gomma si depositava sull’asfalto. La squadra ha portato a termine tutto il programma previsto senza inconvenienti di sorta, completando in totale 104 giri.

FP1. Nella prima sessione Charles e Carlos hanno girato solamente con gomme Soft per prendere confidenza con il tracciato e con le parti riasfaltate in corrispondenza delle modifiche. In totale hanno completato 46 giri: 20 per il monegasco – che a inizio turno ha effettuato delle misurazioni con evidenti rastrelli sulla sua SF21 – e 26 per lo spagnolo. Il miglior tempo di Charles è stato 1’25”846, mentre Carlos ha fermato i cronometri a 1’25”886.

FP2. Nel turno serale i piloti hanno continuato il lavoro di messa a punto e di valutazione delle gomme iniziando con le Medium per poi passare alle Soft per la simulazione di qualifica. Con le Medium Charles ha centrato 1’25”194 – c’era stato anche un 1’25”104 cancellato per il superamento dei limiti della pista – mentre Carlos si è fermato a 1’25”270. Una volta passati alle Soft il miglior tempo del monegasco è stato 1’24”557, mentre lo spagnolo ha fatto segnare 1’24”844. Leclerc e Sainz hanno concluso il turno girando in configurazione gara con gomme diverse: Soft per il primo e Medium per il secondo. Questa sera la squadra sarà impegnata in analisi approfondite per rifinire la messa a punto e analizzare a fondo il comportamento degli pneumatici. Sarà infatti molto importante trovare la migliore allocazione in vista delle qualifiche di domani alle 17 locali (14 CET) – sempre fondamentali a Yas Marina – e, soprattutto per la gara di domenica. Utile in questo senso sarà anche la terza e ultima sessione di prove libere, anche se, disputandosi alle 14 (11 CET), non sarà molto rappresentativa delle condizioni che i piloti dovranno affrontare nel prosieguo del weekend.





Charles Leclerc #16

La nuova configurazione del tracciato mi piace ed è divertente da guidare. I cambiamenti sembrano aver reso più facile seguire le vetture davanti e per questo mi sento di dire che le modifiche vanno nella giusta direzione.

L’evoluzione della pista è stata notevole nell’arco della giornata, soprattutto per l’abbassarsi delle temperature con il calare della sera, e questo ci ha aiutato a trovare più grip. Il degrado gomme è piuttosto alto ma penso che la nostra vettura si stia comportando bene su questo circuito.

A livello di passo abbiamo fatto un buon lavoro nella simulazione di gara, mentre credo ci sia ancora un po’ da migliorare in vista della qualifica. In questo ambito ci manca ancora qualcosa rispetto ad alcuni dei nostri diretti rivali. Spero che riusciremo a mettere tutto insieme per far bene in vista di domani.





Carlos Sainz #55

La giornata di oggi ad Abu Dhabi è stata impegnativa. La configurazione modificata del tracciato e il nuovo asfalto hanno reso la guida qui veramente diversa rispetto agli anni scorsi.

È stato molto difficile perché fin dalle prime prove libere non mi sono sentito a mio agio con la vettura e ho inseguito il giusto bilanciamento per tutto il giorno. Questo è piuttosto inusuale perché di solito siamo sempre in grado di iniziare il weekend con il piede giusto e invece oggi so che abbiamo molto lavoro da fare in vista di domani.

Analizzeremo i dati con gli ingegneri per capire dove possiamo migliorare la macchina e di conseguenza la nostra prestazione in vista della qualifica.