In sintonia con Baku

La Scuderia Ferrari ha ottenuto il miglior tempo assoluto nella prima giornata di prove libere del Gran Premio dell’Azerbaigian grazie a Charles Leclerc, mentre con gomme Soft Carlos Sainz ha incontrato traffico e bandiere gialle non riuscendo a migliorare il tempo fatto segnare con pneumatici Medium. Come spesso accade nei circuiti cittadini, uno degli obiettivi di giornata era permettere ai piloti di entrare in sintonia con la pista e i suoi limiti, che qui si chiamano muretti, obiettivo che è stato centrato. Charles e Carlos hanno percorso in totale 92 giri (43 al mattino e 49 al pomeriggio) provando tutte le mescole di gomma a disposizione e iniziando la ricerca della messa a punto ideale su una pista che, oltre alle curve a 90 gradi, propone tratti molto lenti – come la curva 8 – e settori estremamente veloci, come il rettilineo conclusivo da 2,2 km, e che ha mostrato tra le due sessioni una grande evoluzione man mano che le vetture pulivano l’asfalto.

FP1. Nella prima ora Charles e Carlos hanno affrontato i primi giri con pneumatici Hard coi quali il monegasco ha centrato come miglior tempo 1’46”999, mentre lo spagnolo ha ottenuto 1’48”116. Una volta passati a gomme Soft nella fase centrale del turno, i due hanno stabilito le proprie prestazioni di riferimento: Leclerc in 1’45”603, Sainz in 1’46”012. Nel complesso Charles ha percorso 21 tornate, una in meno di Carlos.

FP2. I due hanno iniziato la seconda sessione provando la nuova ala posteriore e continuando il processo di valutazione delle mescole a disposizione (che vanno dalla C3 alle C5). Charles con gomme Medium ha stabilito 1’43”806, mentre Carlos ha fermato i cronometri a 1’45”118, poi migliorato a 1’44”274. Nella seconda parte dell’ora a disposizione sulle due F1-75 sono state montate gomme Soft con le quali Leclerc è riuscito a scendere fino a 1’43”224, primo tempo assoluto, mentre Sainz ha trovato traffico e bandiere gialle e non è riuscito a migliorare il crono stabilito con le Medium ed è rimasto al quinto posto in classifica. Nella parte finale Charles e Carlos hanno caricato carburante provando rispettivamente con pneumatici Soft e Medium così da raccogliere quanti più dati possibile: 24 i giri del monegasco, 25 quelli dello spagnolo.

Programma. Domani la terza sessione di libere è in programma alle 15 locali (13 CET), mentre le qualifiche saranno alle 18 (16 CET).





Charles Leclerc #16

"È stata una giornata concreta: la progressione che abbiamo fatto dalla prima alla seconda sessione è stata significativa ed è figlia del buon lavoro svolto come squadra. I tempi sul giro non sono rappresentativi perché nessuno è riuscito a mettere insieme un giro pulito nella seconda sessione. Credo ci sia ancora un buon margine di miglioramento, ma nel complesso il nostro passo è sembrato piuttosto interessante e io mi sono sentito a mio agio in macchina. Per quanto riguarda le gomme, le sensazioni dopo il long run in generale sono state positive, inoltre non abbiamo avuto per niente graining e questo è un altro aspetto importante."





Carlos Sainz #55

"È stato un venerdì interessante, come sempre del resto qui a Baku. La prima sessione non è stata facile perché ho faticato un po’ troppo con bottoming e porpoising, e questo non mi ha dato la giusta confidenza. Nella seconda sessione abbiamo lavorato nella giusta direzione e così siamo riusciti a migliorare competitività e sensazioni. Nel complesso il turno è filato via liscio anche se non sono riuscito a mettere insieme un giro veloce con le gomme Soft a causa delle bandiere gialle. Domani cercheremo di fare un altro passo avanti e poi di avere una qualifica pulita nel pomeriggio."