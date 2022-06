Quali recap: pole per Leclerc, Sainz quarto

Temperature: aria 27°; asfalto 42°.

Q1. Sia Charles che Carlos vanno in pista con gomme Soft, con cui faranno tutta la qualifica. Il monegasco centra 1’43”225, Carlos 1’43”897 ma entrambi si migliorano in 1’42”865 e 1’42”957. Per entrambi c’è l’accesso al Q2.

Q2. Nuovo set di gomme Soft per entrambi I ferraristi. Carlos centra 1’42”088, mentre Charles si ferma a 1’42”182 ma si migliora al successivo tentativo scendendo a 1’42”046. Entrambi accedono al Q3.

Q3. Carlos e Charles vanno in pista con un treno di Soft nuove e stabiliscono 1’41”814 mentre Charles fa 1’41”861. Si cambiano le gomme e si torna in pista: Carlos sfiora un muretto nel primo settore e non migliora, migliora invece Charles che con 1’41”359 centra la sesta pole position stagionale, la numero 15 della carriera.