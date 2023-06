Charles in pole anche nella Sprint. Carlos quinto

Charles Leclerc si conferma particolarmente in sintonia con il Baku City Circuit e dopo la pole position per il Gran Premio conquistata ieri si conferma davanti a tutti anche nel primo Sprint Shootout della storia della Formula 1. Ecco come è andata.

SQ1. Come prevede il regolamento, un set nuovo di gomme Medium è tutto quello su cui potranno contare Charles e Carlos per la prima fase di questa sessione che determina le posizioni di partenza per la Sprint di oggi pomeriggio. Al primo tentativo Leclerc ottiene 1’43”372, mentre Sainz fa 1’44”466. Al secondo entrambi si migliorano: Charles ottiene 1’42”820, Carlos 1’43”622. Entrambi accedono alla seconda fase.

SQ2. Questa fase prevede un altro set nuovo di gomme Medium per ciascun pilota. Al primo tentativo Charles fa segnare 1’42”812, mentre Carlos ottiene 1’43”099. Al secondo giro lanciato il monegasco scende a 1’42”500, con lo spagnolo, che sfruttando anche la scia del compagno di squadra, che ottiene il terzo tempo dietro a Leclerc in 1’42”909. I due avanzano alla terza e ultima fase.

SQ3. Nella fase decisiva Charles e Carlos hanno a disposizione un treno nuovo di gomme Soft. Ci saranno due tentativi di attacco al tempo: Charles nel primo ottiene 1’41”697, miglior tempo provvisorio, mentre Carlos centra 1’42”287. Nel secondo tentativo nessuno dei primi quattro si migliora, e Charles commette un errore e sbatte contro le barriere danneggiando il muso. Charles scatterà dalla prima posizione nella Sprint di oggi alle 17.30.