Charles secondo nella serratissima Sprint di Baku

La prima Sprint della stagione ha visto la Scuderia Ferrari raccogliere un secondo posto con Charles Leclerc e un quinto con Carlos Sainz. La corsa – interrotta dalla Safety Car al primo passaggio per un incidente di Yuki Tsunoda – è stata molto serrata fino all’ultimo dei 17 giri previsti e ha visto il monegasco comandare fino all’ottava tornata, quando ha dovuto cedere la prima posizione a Sergio Perez. Charles però è riuscito a tenere a bada l’altra Red Bull di Max Verstappen fino alla bandiera a scacchi portando a casa i sette punti del secondo posto. Carlos invece ha lottato con Verstappen e George Russell nelle prime fasi, mentre dopo la ripartenza la sua gara è stata piuttosto solitaria, sospeso com’era tra Russell e Fernando Alonso.

Indicazioni importanti. Come ci si attendeva, il passo della Red Bull nella gara di oggi è stato superiore a quello della SF-23, ma Charles e Carlos sono pronti a fare ancora meglio domani, nei 51 giri del Gran Premio. La squadra avrà a disposizione i dati raccolti nella Sprint di oggi per cercare di affinare ancora la preparazione e sfruttare al meglio il potenziale della vettura. Charles domani alle 15 locali (13 CET) prenderà il via dalla pole position conquistata venerdì in qualifica, mentre Carlos si schiererà in seconda fila, sulla quarta piazzola.





Charles Leclerc #16

Avremmo voluto vincere ma nel contempo sapevamo che sarebbe stato difficile, considerata la differenza di passo che c’è nei confronti della Red Bull. È proprio qui il nostro punto debole ed è su questo aspetto che ci dobbiamo concentrare per migliorare maggiormente. Guardando ai punti di forza, abbiamo mostrato una buona competitività in qualifica e fatto ulteriori passi nella giusta direzione rispetto all’Australia. Vediamo cosa riusciamo a portare a casa domani.





Carlos Sainz #55

Questo weekend continua ad essere non facile per me ma non intendo mollare. Oggi siamo riusciti a portare a casa dei punti e cercheremo di ripartire da qui. In vista di domani, dopo che oggi abbiamo avuto modo di girare in configurazione gara, conto di riuscire a lavorare sui nostri punti deboli e massimizzare il risultato. Il weekend qui a Baku comunque non è finito e siamo determinati a cogliere ogni opportunità che la gara ci offrirà.





Frédéric Vasseur, Team Principal

Quando parti dalla pole position e non passi per primo il traguardo, non puoi essere completamente soddisfatto della tua gara. Detto questo, Charles e Carlos hanno fatto la gara che ci aspettavamo portando a casa un buon risultato. Avevamo visto a Melbourne che c’erano stati dei progressi e credo che fino a questo punto del weekend i passi avanti siano stati confermati pure qui: in configurazione da qualifica siamo stati più veloci delle Red Bull, mentre in gara siamo stati in grado di lottare con Perez e Verstappen anche se abbiamo visto che a livello di passo c’è ancora parecchio da lavorare. Oggi abbiamo potuto provare le gomme Medium e la vettura con carico di carburante, portando a casa dei dati importanti che analizzeremo con l’obiettivo di sfruttare ancora meglio il nostro pacchetto domani, quando partiremo di nuovo dalla pole position con Charles.