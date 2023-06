Charles Leclerc partirà dalla pole position nel Gran Premio dell’Azerbaigian che si correrà domenica alle ore 15 locali (13 CET). Il monegasco è infatti riuscito a mettersi dietro tutti i concorrenti per il terzo anno consecutivo al Baku City Circuit, da sempre una pista speciale per lui, che qui nel 2018 ha anche ottenuto i suoi primi punti in Formula 1. Per Charles si tratta della pole numero 19, la 243ª nella storia della Scuderia, la quarta in Azerbaigian (il primo fu Sebastian Vettel nel 2018). Carlos Sainz scatterà invece dalla seconda fila, in quarta posizione.

Q3. Charles ha avuto una qualifica perfetta fin dal Q1, quando ha ottenuto il miglior tempo ed è arrivato alla fase decisiva con due treni di gomme Soft a disposizione. Più in salita la giornata di Carlos che per due volte è stato fermato dalla bandiera rossa in Q1 quando era sul punto di ottenere il proprio tempo di riferimento. In quella fase lo spagnolo ha dovuto impiegare due treni di gomme Soft finendo per essere penalizzato nel momento decisivo, dove ha avuto a disposizione solo un set nuovo. In Q3 Leclerc al primo tentativo ha ottenuto lo stesso tempo al millesimo di Max Verstappen (1’40”445) che valeva però la seconda posizione perché era stato ottenuto dopo l’olandese. Il monegasco non si è perso d’animo e al secondo tentativo ha abbassato il proprio tempo fino all’1’40”203 che è risultato imbattibile per tutti. Carlos da parte sua ha dato il massimo nell’unico tentativo con gomme nuove che ha avuto a disposizione, fermando i cronometri a 1’41”016.

Un sabato a sé. Domani, come non è mai accaduto prima, si ripartirà da capo: debutterà infatti il nuovo formato Sprint che prevede qualifiche a sé – alle 12.30 locali (10.30 CET) – e poi una gara di 100 km (17 giri) che non avrà effetti sulla griglia di partenza del Gran Premio vero e proprio. Sarà però l’occasione per vedere il passo gara, dato che nell’unica sessione di prove libere di tutto il fine settimana piloti e squadre non hanno avuto il tempo di effettuare long run.





Charles Leclerc #16

È bello essere di nuovo in pole position, soprattutto perché non era scontato arrivando su questa pista. Il team ha fatto un lavoro perfetto nella gestione della sessione e sono molto soddisfatto del mio giro. Ora dobbiamo verificare il nostro livello di preparazione per la Sprint e la gara di domenica per le quali ci aspettiamo di essere un gradino inferiori ai nostri avversari. Noi daremo il massimo, e io non vedo l’ora di tornare in macchina domani per la qualifica shootout.





Carlos Sainz #55

Non è stata una giornata facile per me, perché fin dall’inizio delle prove libere non mi sono sentito a mio agio con la vettura e, con questo formato, non c’è tempo di cambiare e provare set-up differenti. Anche la qualifica è stata caotica perché ho dovuto usare due set di gomme Soft in Q1 e dunque ne ho avuto solo uno a disposizione per il Q3. Nel complesso non sono mai riuscito a prendere il ritmo giusto purtroppo, ma conto di poter lottare domenica scattando dalla quarta posizione sulla griglia. Questa sera ci concentreremo su come possiamo migliorare il feeling con la vettura. Congratulazioni a Charles per il fantastico giro che è valso al team la pole position.





Laurent Mekies, Racing Director



Siamo molto contenti di come sono andate le qualifiche, perché entrambe le nostre vetture sono state in grado di lottare con le Red Bull che finora in questa stagione avevano sempre conquistato la pole. Complimenti a Charles, che per la terza volta di fila è stato il più veloce di tutti a Baku confermandosi uno specialista della qualifica. Carlos ha avuto un venerdì più in salita, nel quale ha faticato a trovare confidenza con la macchina e ha dovuto impiegare un treno di Soft in più in Q1. In definitiva questa pole position e il quarto posto di Carlos confermano che abbiamo fatto un buon lavoro a Maranello nell'ultimo mese. Infatti, anche se i risultati non lo hanno dimostrato, a Melbourne avevamo già fatto progressi e questa prestazione in qualifica li conferma. Non abbiamo molte informazioni sul passo gara, che è quello su cui ci concentreremo a partire da questa sera, quando inizieremo a preparare la Sprint di domani e il Gran Premio. Ci aspetta ancora molto lavoro da fare, ma intanto ci godiamo il risultato di squadra di questa giornata.