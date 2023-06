La Scuderia Ferrari lascia Baku con il primo podio della stagione, grazie al terzo posto di Charles Leclerc, e raccoglie il miglior bottino di punti del 2023 grazie anche ai dieci portati in dote da Carlos Sainz. È un podio che dà morale quello del monegasco, sia allo stesso Leclerc che a tutta la squadra che ha lavorato bene nelle scorse settimane così come nel weekend azero mettendo in luce i progressi della SF-23. La prestazione in qualifica e quella in gara confermano che la direzione imboccata è quella giusta, anche se è chiaro che c’è ancora molto da fare per poter lottare per la prima posizione anche la domenica.

La corsa. La gara è stata piuttosto lineare: Max Verstappen e Sergio Perez hanno sfruttato la velocità in rettilineo delle loro monoposto per passare davanti a Charles, poi quasi tutti i piloti hanno effettuato il cambio gomme obbligatorio approfittando della Safety Car innescata da Nyck de Vries al decimo giro. Lo hanno fatto anche Charles e Carlos – con un perfetto “doppio” dei meccanici, rispettivamente in 2.4 e 2.9 secondi – che sono tornati in pista in seconda e quarta posizione. Alla ripartenza Verstappen, scivolato terzo per essersi fermato prima della neutralizzazione, ha superato Leclerc e lo stesso è riuscito a fare Fernando Alonso ai danni di Carlos. Da quel momento in poi non è accaduto più nulla, con Charles che nel finale, quando c’è stata la certezza che le gomme sarebbero arrivate alla bandiera a scacchi senza problemi, è stato in grado di girare sugli stessi tempi di Perez e Verstappen lottando per il punto del giro più veloce e tenendo a distanza Alonso. Carlos ha avuto in scia per tutta la seconda parte di gara Lewis Hamilton che però non è mai stato in grado di attaccare lo spagnolo.

Direzione Stati Uniti. Il Mondiale non si ferma: si torna in pista già domenica prossima per il Gran Premio di Miami, quinta prova della stagione.





