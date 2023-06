Charles terzo, Carlos quinto

Cielo sereno, asciutto. Temperature: aria 24°; asfalto 42°.

Partenza. Al via Charles e Carlos tengono la prima e la quarta posizione.

Giro 3. La direzione gara abilita il DRS e alla tornata successiva Max Verstappen supera Charles.

Giro 6. Sergio Perez ripete l’operazione del compagno di squadra e supera Leclerc. Ferrari terza e quarta.

Giro 10. Nyck De Vries si ferma in pista mentre Max Verstappen si ferma per il cambio gomme. Appena dopo il ritorno in pista dell’olandese viene chiamata in causa la Safety Car. Charles e Carlos ne approfittano per fare pit stop perdendo metà del tempo ripartendo con gomme Hard. La situazione: Perez è in testa davanti a Leclerc, Verstappen e Sainz.

Giro 13. Si riparte e Verstappen supera Charles così come Fernando Alonso supera Sainz. Le Ferrari sono terza e quinta.

Giro 25. A metà gara le posizioni non cambiano, anche se Alonso si avvicina a Charles. Sainz è sempre quinto, con in scia Lewis Hamilton.

Finale. Nella seconda parte non succede più nulla in pista anche se i distacchi tra Charles e Alonso e Carlos e Hamilton restano minimi. Primo podio di stagione per Leclerc e la squadra, il numero 799, un podio che fa morale in vista del grande lavoro che resta da fare.