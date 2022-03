Gran Premio del Giappone 2019 di Matteo Cremona

Concept

Le fronde ondeggiano nella brezza gentile mentre la SF90 aggredisce la pista di Suzuka, l'odore di gomma quasi dolce come il profumo dei ciliegi.





Biografia

Matteo Cremona è un disegnatore italiano. Esordisce nel 2003 sulla raccolta “i Vizi di Pinketts” edito da BD. Successivamente entra a far parte dello staff di disegnatori della serie “John Doe” edita da Eura, per la quale realizza tre volumi. Nel 2008 disegna la miniserie “David Murphy 911”, su testi di Roberto Recchioni, per Panini Comics. Nel 2010 pubblica una storia breve nella raccolta di racconti di Carlo Lucarelli dal titolo “Il Brigadiere Leonardi” sempre per Edizioni BD. Per lo stesso editore ha inoltre realizzato un Artbook composto da 12 illustrazioni a tema apocalittico, che nel 2012 hanno avuto modo di essere esposte in una mostra personale. Nel 2012 inizia a collaborare con Sergio Bonelli Editore sulla serie “Le Storie”, “Orfani”, “Ringo”, “Nuovo Mondo” e sulla miniserie "Orfani: Terra”. Nel 2018 disegna i primi due numeri della miniserie "Mister No Revolution", scritta da Michele Masiero.