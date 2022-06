Un venerdì da quasi due Gran Premi

Montréal 18 giugno 2022

Il venerdì del Gran Premio del Canada ha visto i piloti della Scuderia Ferrari ottenere il secondo e il terzo tempo con, rispettivamente, Charles Leclerc e Carlos Sainz. Si è trattato di una giornata intensa nella quale i piloti hanno completato un totale di 128 giri, quasi due volte la distanza del Gran Premio di domenica (70 giri, pari a 305,27 km), differenziando il programma in modo da poter raccogliere il maggior numero di informazioni, anche considerando che Charles, dopo la sostituzione della centralina – è stata introdotta la terza unità e il massimo consentito è due – avvenuta prima della seconda sessione di libere, dovrà scontare una penalità sulla griglia di partenza domenica.



FP1. Differenti i programmi: su una pista molto impolverata, Charles ha iniziato a girare con gomme Soft, mentre con Carlos si è optato per la mescola Medium così da valutare due delle tre tipologie portate da Pirelli per questo weekend. Leclerc inizialmente ha ottenuto 1’16”500, mentre Sainz ha fermato i cronometri a 1’16”952, che poco dopo ha migliorato scendendo a 1’16”400. Charles si è fermato al box per delle regolazioni ed è poi tornato in pista per stabilire prima 1’15”949 e poi 1’15”666, riferimento che è rimasto il suo migliore. Dal canto suo Carlos è passato a gomme Soft facendo segnare 1’15”441 e poi 1’15”404, secondo crono assoluto. In totale lo spagnolo ha completato 34 giri, mentre Charles ne ha fatti 30. Il monegasco nell’ultima parte del turno ha provato anche le gomme Medium, senza però migliorare il proprio tempo.



FP2. Nella seconda sessione Charles ha iniziato il turno con gomme Soft, mentre Carlos, una volta ancora, ha cominciato con mescola Medium. I due hanno ottenuto rispettivamente 1’15”288 e 1’15”458. Carlos è poi passato a propria volta alla gomma Soft ottenendo 1’14”352, mentre Charles si è migliorato fino a 1’14”208. A metà turno il vento è diventato più forte e dei nuvoloni neri si sono addensati sopra la pista rendendo più difficile ottenere tempi competitivi. La pioggia comunque è caduta solo quando la bandiera a scacchi aveva posto fine alla sessione e dopo che Carlos e Charles avevano avuto modo di completare i propri long run, una volta ancora con gomme diverse (Soft per Leclerc e Medium per Sainz). Entrambi i piloti hanno completato 32 giri portando il totale di giornata a 128. Domani la terza sessione di prove libere è in programma alle 13 locali (19 CET), mentre le qualifiche saranno alle 16 (22 CET).



Charles Leclerc #16

È bellissimo essere tornati su questa pista, ha molto carattere e guidare qui è sempre divertente, specie perché bisogna aggredire parecchio i cordoli.

È stata una buona giornata iniziale, direi, nella quale abbiamo fatto progressi a livello di set-up tra la prima e la seconda sessione. Come sempre qui la pista si è evoluta molto man mano che si girava e il vento è stato a tratti molto forte, anche se non ha condizionato più di tanto il mio lavoro. Ora ci concentreremo sulla gara per prepararla nel miglior modo possibile.



Carlos Sainz #55

È fantastico essere tornati in Canada, un circuito non facile, con molti dossi e cordoli alti e per questo particolarmente impegnativo per queste nuove monoposto. Mi sono goduto questo primo giorno di prove perché siamo stati in grado di progredire bene nel corso delle due sessioni.

Ogni tanto guidare è stato complicato a causa delle raffiche di vento, ma siamo riusciti a completare il nostro programma senza intoppi. Comprendere al meglio il comportamento delle gomme sarà fondamentale andando a domenica e in questo senso siamo riusciti a raccogliere un buon numero di dati. Ora guardiamo alle qualifiche di domani.