Quali recap: Carlos terzo, Charles si ferma dopo il Q1

Meteo: pioggia. Temperature: aria 12°, asfalto 16°

Q1. Tutte le vetture vanno in pista con gomme da bagnato e parecchiuo carburante per continuare a girare. Carlos fa segnare 1’32”781, mentre Charles si ferma a 1’33”008. Le due Ferrari sono terza e quinta e accedono al Q2 anche se con Charles la squadra decide di non andare avanti.

Q2. Carlos va in pista con gomme Intermedie. Carlos stabilisce 1’31”903, ma non ha modo di migliorarsi perché un incidente di Sergio Perez causa la sospensione con la bandiera rossa.

Si riparte con 9 minuti rimanenti sul cronometro. Le condizioni della pista migliorano e Carlos ottiene 1’25”197 e accede al Q3.

Q3. Nella fase decisiva tutte le macchine escono con gomme Intermedie. Carlos ottiene 1’22”932, secondo tempo e rientra per un nuovo treno di gomme Intermedie. Lo spagnolo effettua tre giri veloci e ottiene 1’22”096 che gli vale la terza posizione alle spalle di Max Verstappen e Fernando Alonso.