Doppio colpo Carlos-Charles: la prima fila è tutta rossa

La Scuderia Ferrari ha conquistato l’intera prima fila nelle qualifiche del Gran Premio di Città del Messico che prenderà il via domani alle 14 locali (21 CET) all’ Autódromo Hermanos Rodríguez. Charles Leclerc e Carlos Sainz sono stati straordinari nel primo tentativo del Q3 andando a stabilire due tempi che sono risultati inarrivabili per tutti gli avversari. Per la Scuderia – che aveva già monopolizzato la prima fila in Messico nel 2019 con Charles e Sebastian Vettel – si tratta della pole position numero 248, mentre oggi è arrivata la 69ª doppietta in qualifica. per Leclerc, alla seconda pole consecutiva – come già Carlos a Monza e Singapore – si tratta della numero 22, che lo pone a una sola lunghezza da Niki Lauda nella storia della Scuderia. Per Charles quello di domani sarà il centesimo Gran Premio disputato con la Ferrari.



La qualifica. Le SF-23 hanno passato la prima fase con gomme Medium, mentre in Q2 c’è stato qualche brivido in più per Carlos che è passato come nono dopo aver trovato traffico nel suo secondo tentativo. Sia Leclerc che Sainz sono però arrivati in Q3 nelle migliori condizioni possibili, con due treni nuovi ciascuno di pneumatici Soft. Al primo tentativo le Ferrari sono andate in pista quasi subito ed entrambi i piloti sono riusciti a mettere le gomme nella perfetta finestra di esercizio centrando 1’17”166 con Charles e 1’17”233 con Carlos, tempi imbattibili per tutti nel secondo giro lanciato, che hanno regalato alla Scuderia il miglior sabato della stagione.



La gara. In vista del Gran Premio di domani il tema della gestione pneumatici sarà ancora una volta estremamente importante. Nel corso delle tre sessioni di libere c’è stato modo di verificare il comportamento della SF-23 con le varie mescole, e ora sarà necessario preparare tutti gli scenari possibili. Da percorrere ci sono 71 lunghissimi giri, ma la Scuderia li affronterà cominciando dalla miglior posizione sulla griglia.

Charles Leclerc #16

Devo ammettere che non mi aspettavo di conquistare la pole position oggi. Dopo le libere di stamattina credevo che avremmo dovuto giocare sulla difensiva, e invece in Q3 siamo riusciti a mettere tutto insieme ed è andato tutto per il meglio.

Ora il mio unico pensiero è sulla gara, perché vogliamo convertire questa pole in una vittoria. Il nostro ritmo qui è stato buono finora, quindi vediamo cosa possiamo fare domani.

Carlos Sainz #55

È stata una qualifica davvero strana, ma abbiamo conquistato un grandissimo risultato per la squadra. Non è stato il fine settimana più lineare per quel che mi riguarda, ma in Q3 siamo riusciti a mettere tutto insieme e a portarci a casa una prima fila completamente nostra. Il traffico mi ha quasi messo fuori gioco in Q2, ma il giro in Q3 è andato bene e questo è fantastico per tutto il team, soprattutto durante una tripletta di gare così faticosa.

Ora dobbiamo restare concentrati perché domani non sarà una gara facile. Le temperature e la gestione delle gomme saranno fondamentali. Tuttavia, siamo nella migliore posizione possibile per cercare di tenere tutti dietro.

Frédéric Vasseur - Team Principal

Dopo le libere di questa mattina ero convinto che avremmo potuto fare bene, ma forse non così bene! La prestazione di questo pomeriggio è stata determinata principalmente dai pneumatici perché il rischio era quello di spingere troppo all'inizio del giro, finendo per deteriorare le gomme all'anteriore o al posteriore nell’ultimo settore. Abbiamo gestito le cose molto bene durante Q1 e Q2 e ci siamo guadagnati il vantaggio di avere due nuovi set di Soft per la Q3 sia per Charles che per Carlos e questo è particolarmente importante se si pensa che i primi tentativi si sono rivelati i migliori.

Ovviamente ci godiamo il risultato di oggi, ma non dobbiamo lasciarci prendere dall’entusiasmo: siamo già concentrati su come convertire questa prestazione nel miglior risultato possibile domani, poiché abbiamo visto che i valori in campo sono molto serrati tra le varie squadre. Il rettilineo verso la frenata di curva 1 è molto lungo e la scia qui è un fattore importante, ma ovviamente sarà prezioso partire dalla prima fila. Avere i nostri due piloti separati da sei centesimi dimostra che la squadra sta facendo un buon lavoro nel suo complesso.