Sprint Quali recap: Carlos quinto, Charles settimo in un SQ3 bagnato

Cielo grigio e vento a Shanghai. L’aria è a 20 gradi, la pista a 28.

SQ1. Si va in pista obbligatoriamente con gomme Medium. Al primo tentativo Charles ottiene 1’36”886, Carlos 1’37”805, subito migliorato in 1’36”719. Leclerc poi ripassa sul traguardo in 1’36”537. Entrambi passano il turno.

SQ2. Ancora Medium obbligatorie per la seconda fase, mentre sullo Shanghai International Circuit comincia a piovere. Charles centra 1’35”711, Carlos 1’36”052. La pioggia aumenta di intensità e la classifica non cambia più: entrambe le Ferrari accedono alla SQ3.

SQ3. Tutte le macchine vanno in pista con gomme Intermedie per otto minuti ad alta intensità. La pista è molto scivolosa e Charles finisce in testacoda. Riesce a ripartire ma si ferma per cambiare gomme e ala anteriore. Si gira a oltranza e Carlos ottiene il quinto tempo in 2’00”214, mentre Leclerc centra 2’00”566, settimo.