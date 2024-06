Prove libere 3: Charles e Carlos decimo e dodicesimo

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto il decimo e il dodicesimo tempo nell’ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Canada.

61 giri. Le due SF-24 sono andate in pista subito per recuperare il tempo perso ieri a causa del maltempo. Leclerc e Sainz con gomme Medium hanno ottenuto rispettivamente 1’16”064 e 1’17”193 prima che la sessione venisse sospesa per l’uscita di pista di Guanyu Zhou. Passati a gomme Soft, Charles è sceso a 1’13”581 mentre Carlos ha fatto segnare 1’14”168, poi migliorato in 1’13”999. Prima della fine del turno entrambi hanno ottenuto il proprio riscontro di riferimento: Leclerc in 1’13”349 (28 giri percorsi) e Sainz (33) in 1’13”570.