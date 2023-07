Quali recap: Carlos ottavo, Charles undicesimo

Nuvole grigie e qualche goccia di pioggia in apertura di qualifica al Circuit Gilles Villeneuve. I meccanici hanno fatto un gran lavoro per ripristinare la vettura di Carlos Sainz dopo l’urto contro le barriere nella terza sessione di prove libere. Charles Leclerc e il compagno di squadra iniziano il Q1 con gomme Intermedie. L’aria è a 16 gradi, l’asfalto a 18.

Q1. Non si riesce nemmeno a cominciare la sessione che la direzione gara è già costretta a esporre bandiera rossa per un problema alla vettura di Guanyu Zhou. Si riparte con 14’33” sul cronometro. Charles inizia con 1’23”396, mentre Carlos trova traffico e ottiene 1’24”219. Si continua: Leclerc ottiene 1’22”253, Carlos 1’23”016; poi 1’22”107 e 1’22”633 e infine 1’21”843 e 1’22”248. Entrambi accedono al Q2.

Q2. Si riparte con gomme Intermedie ma è quasi asciutto. Charles ottiene 1’20”615, Carlos 1’20”777 poi rientrano ai box per passare a gomme Soft. Sainz ottiene 1’20”398, Charles invece sbaglia all’ultima chicane e non si migliora con le Soft prima che ricominci a piovere. Leclerc torna ai box per gomme Intermedie ma il monegasco rimane escluso dalla fase decisiva. È undicesimo.

Q3. La pioggia aumenta in concomitanza con l’inizio della sessione decisiva. Carlos va in pista con gomme Intermedie e centra 1’29”294 poco prima che Oscar Piastri inneschi una bandiera rossa. Dopo la sospensione piove troppo e nessuno migliora.