Prove libere 3: Charles e Carlos secondo e quinto

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto il secondo e il quinto tempo nella terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Canada. I meccanici della Scuderia stanno lavorando per ripristinare la SF-23 di Sainz che è finito contro le barriere in curva 1 a metà sessione.

36 giri. Carlos e Charles hanno atteso che le condizioni della pista migliorassero per uscire direttamente con gomme Intermedie, ottenendo come tempi iniziali 1’31”392 e 1’30”541. I due hanno continuato a girare migliorando costantemente i loro riscontri cronometrici fino a centrare rispettivamente 1’24”765 e 1’24”850. A metà sessione Carlos ha poi perso il controllo della sua SF-23 in curva 1 finendo contro le barriere e danneggiando la vettura (14 i giri completati dallo spagnolo). Alla ripresa dopo la bandiera rossa Charles si è ulteriormente migliorato scendendo a 1’23”397 prima che su Montreal iniziasse a cadere una pioggia molto forte. Per il monegasco 22 le tornate all’attivo. Le qualifiche sono in programma alle 16 locali (22 CET).