Carlos: “Pronti per un weekend interessante”

Carlos Sainz è pronto all’ultimo weekend in abitacolo prima della pausa estiva: “Questa pista è molto bella, ed è piacevole chiudere qui la prima parte della stagione. Soprattutto per i ragazzi della squadra è tempo di staccare la spina e ricaricare le batterie”.

Verifica. Lo spagnolo vuole scendere in pista per verificare il comportamento della SF-24 con le modifiche apportate in Ungheria: “Questo tracciato ha delle similitudini con Silverstone e sappiamo come quel weekend sia stato difficile per noi. A Budapest abbiamo indubbiamente fatto dei passi avanti e l’obiettivo sarà confermarli anche qui”.

Meteo. Le condizioni atmosferiche, come spesso accade, promettono di essere molto variabili: “Speriamo che la pioggia non ostacoli il nostro lavoro, ma sarà uguale per tutti. Il nostro obiettivo del weekend resta quello di avere un Gran Premio del Belgio solido che ci permetta di portare a casa un buon bottino di punti”.