Race recap: Charles terzo, Carlos ritirato

Cielo nuvoloso ma pista asciutta per il via del Gran Premio del Belgio. Nell’aria 18 gradi, 28 quelli dell’asfalto. Charles Leclerc scatta dalla pole position, Carlos Sainz dalla quarta posizione.

Partenza. Al via Charles tiene la prima posizione ma sul rettilineo del Kemmel Sergio Perez riesce ad affiancare il monegasco e a sopravanzarlo. Carlos viene toccato al via da Oscar Piastri. Lo spagnolo ha danni alla vettura ma continua in quinta posizione.

Giro 4. Fernando Alonso approfitta delle difficoltà di Carlos per sorpassarlo. Lo spagnolo è sesto.

Giro 5. Anche Yuki Tsunoda e Alex Albon superano Sainz.

Giro 6. Anche George Russell supera Carlos. Lo spagnolo è decimo.

Giro 8. Sainz si ferma per montare gomme Medium e cercare di correggere il bilanciamento della vettura. Riparte 18°.

Giro 9. Max Verstappen si avvicina a Charles e lo supera. Il monegasco è terzo.

Giro 13. Charles si ferma per coprire la mossa di Lewis Hamilton. Monta Medium e riparte ancora terzo.

Giro 22. Carlos Sainz si ritira. Troppi i danni sulla sua monoposto.

Giro 28. Hamilton si ferma per la seconda volta e Charles lo marca al giro successivo. Il pit stop avviene alla perfezione ed esce davanti al rivale mantenendo il terzo posto.

Finale. Non accade più nulla. Vince Verstappen davanti a Perez e a Leclerc. Terzo podio stagionale per lui e per la squadra.