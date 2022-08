Race recap: Carlos sul podio, Charles sesto

Cielo sereno, sole. Temperature: aria 22°, asfalto 35°

Partenza. Al via Carlos tiene la prima posizione, mentre Charles che era 14° dopo il rientro ai box della AlphaTauri di Pierre Gasly transita sul traguardo decimo e sul rettilineo del Kemmel supera Lance Stroll. Alla chicane Les Combes Nicholas Latifi e Valtteri Bottas si toccano. Entra la Safety Car.

Giro 4. Una visiera a strappo del casco finisce nelle prese d’aria dei freni di Charles che si deve fermare per toglierla e riparte con gomme Medium dalla diciassettesima posizione.

Giro 5. Leclerc supera Latifi.

Giro 8. Charles supera Gasly e Yuki Tsunoda salendo in P13..

Giro 9. Leclerc supera Kevin Magnussen e sale dodicesimo.

Giro 12. Carlo si ferma per passare da gomme Soft a Medium. È sesto ma sale subito quinto superando Daniel Ricciardo. Leclerc supera Lando Norris e sale nono anche grazie ai pit stop di altri piloti in pista.

Giro 13. Si ferma Ricciardo a box e Charles è settimo alle spalle di Stroll.

Giro 14. Sainz supera Sebastian Vettel ed è quarto, ma diventa terzo quando George Russell si ferma a cambiare le gomme. Leclerc fa lo stesso con Stroll ed è quinto.

Giro 16. Perez si ferma ai box e Carlos sale secondo. Il messicano esce davanti a Charles in terza posizione.

Giro 17. Si ferma Verstappen e Carlos torna in testa, mentre Russell supera Charles.

Giro 19. Verstappen attacca Carlos e sale in testa.

Giro 26. Si fermano sia Carlos che Charles. Lo spagnolo monta gomme Hard, il monegasco Medium. Sono quarto e settimo.

Giro 29. Leclerc supera Ocon ed è sesto. Intanto si ferma Russell e Carlos risale terzo.

Giro 31. Charles scavalca Vettel per la quinta posizione.

Giro 43. Leclerc si ferma per montare gomme Soft. Rientra davanti ad Alonso che gli passa davanti. Leclerc si riprende la posizione ma non riesce a centrare il giro veloce. Finisce così: vince Verstappen davanti a Perez e a Carlos. Charles è quinto sul traguardo ma viene retrocesso al sesto posto dopo essere stato penalizzato di cinque secondi per aver superato la velocità consentita in pit lane all’ultimo pit stop.