Charles e Carlos al via dalla seconda fila

Charles Leclerc e Carlos Sainz prenderanno il via dalla seconda fila nel Gran Premio del Bahrain che scatterà domani alle ore 18 sul circuito di Sakhir. Questo risultato è arrivato al termine di una qualifica tiratissima, nella quale entrambe le SF-23 sono risultate competitive lottando sul filo dei millesimi con le Red Bull.

Q3. Giunti all’ultima fase, Charles e Carlos sono scesi in pista con un treno di Soft nuove con le quali il monegasco ha ottenuto 1’30”000 – in quel momento secondo miglior tempo dietro a Max Verstappen –, mentre lo spagnolo ha fermato i cronometri a 1’30”361. Leclerc a quel punto ha deciso insieme alla squadra di scendere dalla macchina e di salvare un treno di gomme Soft per la gara, accontentandosi della terza posizione dietro anche a Sergio Perez. Sainz invece è tornato in pista e con 1’30”154 ha completato la seconda fila per la Scuderia.

Gara serrata. Il Gran Premio domani si attende molto intenso: la gestione delle gomme sarà un fattore decisivo.

Charles Leclerc #16

La nostra qualifica è stata positiva: siamo riusciti a lottare per la pole, cosa che non era scontata all'inizio del weekend e sembra che ci siano diverse squadre molto ravvicinate. Questo rende il quadro ancora più interessante per noi, per i tifosi e per lo sport in generale.

Per quanto riguarda il passo gara, sappiamo che potremmo trovarci a dover correre un po' in difesa dal momento che i nostri rivali sono sembrati molto a posto durante le prove libere. Daremo il massimo domani e spero che il set di gomme Soft fresche che ho salvato oggi mi possa tornare utile per dar battaglia domani.





Carlos Sainz #55

Oggi abbiamo fatto un passo avanti come squadra. Il mio avvicinamento alla qualifica è stato difficile, dal momento che ieri non avevo avuto una giornata lineare, ma siamo riusciti a reagire bene. Ho lasciato qualcosa nel settore 2, in un paio di curve particolarmente insidiose, ma nel complesso le sensazioni in macchina oggi sono state migliori.

Ora ci concentriamo sulla gara, nella quale siamo pronti a dare battaglia per portare a casa un buon risultato e iniziare come si deve la stagione.





Frédéric Vasseur, Team Principal

È sempre difficile avere una fotografia chiara dei valori in campo quando si arriva alla prima qualifica della stagione, perché non puoi conoscere il livello degli altri, e nel complesso il risultato che abbiamo ottenuto oggi è buono.

Eravamo in prima posizione sia in Q1 che in Q2 e quindi in lotta per la pole ma poi abbiamo deciso con Charles di salvare un treno di gomme Soft per la gara, mentre con Carlos siamo tornati in pista perché il Q3 era estremamente serrato e il set nuovo ha fatto la differenza.

La seconda fila è quindi un buon punto di partenza, tanto più che siamo gli unici ad avere un pilota con un set di Soft fresche. I punti si assegnano domani e dobbiamo mettere tutto insieme per gestire il degrado gomme. Abbiamo fatto delle buone simulazioni e dobbiamo concentrarci su questo aspetto. La stagione è molto lunga e la gara di domani ne è solo il primo capitolo.