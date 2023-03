Charles: tanta voglia di scendere in pista

Charles Leclerc è stato tra i protagonisti della conferenza stampa FIA. Il monegasco ha detto di “non vedere l’ora di scendere in pista nel weekend, perché solo allora si vedranno i veri valori in campo”.

Lavoro da fare. Charles si è detto soddisfatto di quanto fatto nei test: “Abbiamo completato il nostro programma e condotto tutte le prove previste. La vettura di quest’anno è un miglioramento rispetto a quella del 2022. Direi che è più veloce sul dritto e leggermente più lenta in curva, ma era quello che volevamo per colmare i limiti della scorsa stagione. Abbiamo ancora del lavoro da fare, sappiamo che i nostri avversari sono molto agguerriti e, almeno nel caso dei campioni del mondo, direi che in questo momento sembrano più a punto di noi. L’obiettivo della stagione però rimane lo stesso: vogliamo guadagnare una posizione sia nella classifica Costruttori che in quella Piloti…”.

Relax e riunioni. Charles ha trascorso i giorni dopo il test in Bahrain: “Sono rimasto qui, mi sono rilassato, mi sono allenato anche giocando a padel e ogni giorno sono passato dalla pista, per pranzare con i ragazzi del team e cominciare a lavorare sul Gran Premio analizzando insieme i dati raccolti nel test. Tutto il team è motivato: abbiamo lavorato tanto a Maranello, in fabbrica e al simulatore e non vedo l'ora di gareggiare”. Le prove libere domani sono in programma alle 14.30 e alle 18 locali (12.30 e 16 CET).