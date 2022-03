Quali report: pole per Charles, Carlos terzo

Temperature: 19° aria; 26° pista

Q1

I piloti della Scuderia Ferrari aspettano in garage. Lasciano che altre vetture scendano in pista e che possano pulire un asfalto che è comunque destinato a diventare più veloce man mano che le temperature scenderanno.

Charles Leclerc e Carlos Sainz scendono in pista con gomme Soft e stabiliscono i migliori due tempi in 1’31”471 e 1’31”567. Queste prestazioni sono sufficienti per il passaggio del turno al Q2.

Q2

Charles e Carlos scendono in pista con gomme usate e ottengono 1’31”356 e 1’31”745. Rientrati ai box per passare a un nuovo treno di Soft, i due si migliorano con lo spagnolo che scende a 1’30”787 e il monegasco che ottiene 1’30”932. Entrambe le Ferrari passano al Q3.

Q3

Inizia l’ultima fase, due treni di Soft a disposizione di entrambi i piloti. Al primo tentativo è Sainz a stabilire il miglior tempo in 1’30”687 con 44 millesimi di vantaggio su Leclerc (1’30”731) e 56 su Max Verstappen (1’30”743).

Al secondo tentativo Charles centra 1’30”558, mentre Carlos in 1’30”687 è terzo dietro a Verstappen. Pole position per Charles, la decima della carriera.