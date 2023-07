Quali recap: Charles e Carlos secondo e terzo

Il cielo sopra Spielberg si è annuvolato, ma non piove. L’aria è a 27°, la pista a 41°.

Q1. Charles e Carlos scendono in pista con gomme Soft usate. Il monegasco ottiene 1’06”237, mentre Carlos non fa in tempo ad ottenere un tempo prima che venga esposta la bandiera rossa a causa dell’uscita di pista di Valtteri Bottas. Alla ripartenza i due montano delle Soft nuove: Carlos centra 1’05”339, mentre Charles si migliora scendendo a 1’05”577. Entrambi accedono al Q2.

Q2. Le due SF-23 escono dai box con le gomme Soft usate del turno precedente: Carlos ottiene 1’05”486, Charles 1’05”660. Montano quindi gomma Soft nuova e tornano in pista. Lo spagnolo si migliora in 1’04”975, Charles in 1’05”087. Entrambi accedono alla fase finale.

Q3. Charles e Carlos scendono in pista con gomme Soft nuove. Leclerc ottiene 1’04”709, mentre Carlos fa 1’04”927. Nuovo set di gomme Soft per entrambi i piloti: Charles si migliora e ottiene 1’04”439, secondo tempo a soli 48 millesimi da Max Verstappen. Bene anche Carlos che centra il terzo posto in 1’04”581.