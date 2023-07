Carlos: “Continuare sulla strada imboccata in Canada”

Carlos Sainz è arrivato sorridente nel paddock di Spielberg, e ha incontrato i media nella conferenza stampa FIA parlando di cosa si aspetta per questo weekend in terra austriaca: “Il Gran Premio del Canada è stata una bella iniezione di fiducia per il team e anche per noi piloti, perché abbiamo potuto avere una vettura costante nelle prestazioni che ci ha permesso di spingere e guadagnare terreno in gara. ”.

Tanto lavoro da fare. Carlos non si è nascosto: “Sono convinto che a Montreal abbiamo fatto un passo avanti, anche se probabilmente il layout della pista ci ha aiutato: il risultato non è stato nulla di particolare – un quarto e un quinto posto – ma la percezione dal nostro punto di vista è stata nettamente diversa e mi sento di dire che sia stata la nostra miglior gara della stagione. Detto questo, è difficile pensare di poter competere sullo stesso piano della Red Bull per il momento, nonostante gli upgrade che abbiamo portato qui. A tale proposito voglio ringraziare tutti a Maranello perché hanno veramente fatto un grosso sforzo.”, ha detto lo spagnolo. “Comunque la cosa importante è rimanere concentrati su noi stessi e continuare ad estrarre tutto il potenziale dalla vettura. Questo weekend propone il formato Sprint, per cui sarà fondamentale iniziare con il piede giusto fin dall’unica sessione di prove libere nel primo pomeriggio di domani”.