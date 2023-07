Sprint recap: Carlos terzo, Charles dodicesimo

Va in scena la gara Sprint sul circuito di Spielberg. Carlos scatta quinto, Charles nono dopo aver preso una penalità di tre posizioni per aver danneggiato Oscar Piastri nello Sprint Shootout dell’ora di pranzo. In Austria piove, la temperatura dell’aria è di 16 gradi, quella dell’asfalto di 21.

Partenza. Al via Carlos guadagna una posizione, mentre Charles mantiene la nona.

Giro 6. Carlos resta quarto, mentre Charles è in un pachetto di mischia con Esteban Ocon davanti a sé e Lando Norris subito dietro.

Giro 11. Carlos si ingaggia in un duello con Nico Hülkenberg e Sergio Perez. Il messicano passa il tedesco al giro 12 per il secondo posto e alla tornata successiva anche il ferrarista guadagna una piazza salendo in terza.

Giro 16. Nel duellare con Ocon, Charles commette un piccolo errore e perde la posizione da Norris. È decimo.

Giro 18. Hülkenberg si ferma per passare a gomme Soft e Charles risale nono. Ma il monegasco si ferma a sua volta al giro successivo. Rientra 14°.

Giro 20. Charles supera Valtteri Bottas per il 13° posto.

Giro 22. Leclerc supera Alex Albon per il 12° posto.

Bandiera a scacchi. Finisce così: Carlos è ottimo terzo, Charles invece chiude 12°.