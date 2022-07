Prove libere 2: Carlos e Charles guidano la classifica

Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno portato le due Ferrari F1-75 ai primi due posti nella seconda e ultima sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria a Spielberg.

81 giri. Carlos e Charles – che a partire da questa sessione hanno sulle loro vetture uno scudetto con il Cavallino Rampante che ricorda quello adottato per la prima volta da Enzo Ferrari sulle proprie vetture il 9 luglio 1932 a Spa-Francorchamps – hanno iniziato il turno con gomme Medium con le quali nel primo long run i migliori tempi dei due piloti sono stati 1’09”150 e 1’09”571. Dopo un rientro ai box, le due F1-75 sono tornate in pista con gomme Soft con le quali sia Sainz che Leclerc hanno ottenuto i rispettivi migliori tempi, in 1’08”610 e 1’08”660. Nel complesso Carlos ha percorso 39 giri, tre in meno di Charles. La gara Sprint prenderà oggi alle 16.30 locali.