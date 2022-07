Prove libere 1: Charles secondo, Carlos settimo

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto il secondo e il settimo tempo nell’unica sessione di prove libere odierna del Gran Premio d’Austria sulla pista di Spielberg.

59 giri. Come sempre accade in un weekend con il formato Sprint, le due F1-75 hanno lavorato in prospettiva qualifica e in vista di domani iniziando con un treno di gomme Medium che è stato tenuto in macchina fino alla sospensione causata dalla sosta lungo la pista della McLaren di Lando Norris, quando mancavano poco meno di 40 minuti al termine. A quel punto Charles aveva ottenuto 1’08”064, secondo tempo, e Carlos 1’08”430, sesto.

Alla ripresa del turno Leclerc e Sainz sono tornati in pista con pneumatici Soft centrando subito i due miglior tempi in 1’06”650 e 1’07”149. Poco dopo un detrito in pista ha portato a una nuova sospensione. Negli ultimi minuti le due F1-75 hanno continuato a girare con lo stesso treno di gomme. Carlos è sceso a 1’07”039, mentre nel finale Charles con un nuovo treno di Soft ha stabilito il proprio miglior tempo in 1’06”557.