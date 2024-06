Charles: “Nel team sento fiducia, non vedo l’ora di andare in pista”

Charles Leclerc ha incontrato i giornalisti nella hospitality Ferrari nel paddock del Gran Premio d’Australia per il quale domani sono in programma le prime due sessioni di prove libere (ore 12.30 e 16 locali, 2.30 e 6 CET).

Buone sensazioni. Il monegasco è in fiducia, merito soprattutto della SF-24 che si sta dimostrando una base solida di partenza: “Due anni fa qui ho vissuto una delle gare migliori della mia carriera, mentre nella scorsa stagione una delle peggiori. Fino a questo punto invece la nostra monoposto si è sempre comportata in maniera costante e l’approccio del team a ogni sessione è molto solido. Noi piloti sentiamo fiducia intorno a noi e credo che abbiamo tutto per poter fare bene. Non vedo l’ora di andare in pista qui ad Albert Park, uno dei miei tracciati preferiti”.

Direzione chiara. Charles ha tracciato un’analisi molto chiara del quadro emerso nelle prime due gare: “Credo che il passo avanti fatto rispetto all’anno scorso sia evidente, molto in linea con i passi avanti fatti al termine del campionato 2023. Il fatto di trovare costantemente riscontri in linea con le nostre attese ci permette di muoverci in una direzione chiara. Siamo ancora all’inseguimento della Red Bull, ma stiamo facendo bene e la macchina è costante e prevedibile, senza grossi punti deboli. Il lavoro che faremo sarà dunque concentrato sul crescere a livello di passo massimizzando il potenziale del nostro pacchetto ed evolvendolo nella direzione che abbiamo identificato”.