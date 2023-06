Quali recap: Carlos quinto, Charles settimo

Ad Albert Park ha piovuto, ma la pista è ormai asciutta. Il cielo è nuvoloso, ci sono 15 gradi di temperatura, mentre l’asfalto è a 21 gradi.

Q1. Charles e Carlos vanno in pista con gomme Soft ma il loro primo tentativo viene frustrato dalla bandiera rossa innescata da Sergio Perez. Si riparte con nove minuti di tempo a disposizione. Leclerc ottiene 1’18”815, Sainz 1’18”347 ma entrambi continuano ottenendo rispettivamente 1’18”017 e 1’18”218. Nell’ultimo tentativo non si migliorano ma i tempi sono sufficienti a passare il turno.

Q2. Gomme Soft nuove sia per Charles che per Carlos che al primo tentativo ottengono 1’17”560 e 1’17”743 che poi porta a 1’17”676. Le due SF-23 tornano al box ma tornano subito in pista per stabilire 1’17”390 e 1’17”349 che permettono di passare al Q3.

Q3. Gomme Soft nuove per entrambi all’inizio dell’ultima fase. Carlos centra 1’17”408 e poi 1’17”270 e si piazza quinto, mentre Charles ottiene 1’17”535 e poi 1’17”369, un tempo valido per la settima posizione.